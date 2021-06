El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr justifica la derrota contra Anderson Silva

El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr perdió contra brasileño Anderson Silva (d) durante el evento de exhibición Tributo a los Reyes en el Estadio Jalisco. (Foto Prensa Libre: EFE).

Para el boxeador mexicano el bajar de peso de manera inmediata complicó su condición física y eso se trasladó en el cuadrilátero en el momento de intercambiar golpes contra Silva.

“Tuve que bajar tres kilos. La bajaron, iba a ser en menos peso. Todavía tengo ganas de vomitar por lo que bajé de peso. Vine todo el camino con muchas nauseas”, indicó en sus redes.

Agregó: Tres días llevo así, con las piernas flojas y con las náuseas. Creo que es por la deshidratadas. Fueron como unas tres o cuatro horas, en las que bajé tres kilos y medio”.

Chávez resaltó que fue en el tercer episodio cuando empezó a sufrir de falta de aire, lo que afectó su desempeño y al final terminó afectado en la caída contra Silva.

“Pensé que me iba a morir, después del tercer round, no podía agarrar aire. Juro que, no se dieron cuenta, pero me sentía bien mal después del tercer round”, continuó.

Finalmente, Chávez habló bien de su rival e hizo ver que esta vez Anderson Silva conto con suerte.