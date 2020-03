El COI se reúne para tratar el coronavirus a cinco meses de los Olímpicos de Tokio 2020

El presidente de la institución, Thomas Bach, se mostró optimista el viernes al declarar que el “COI está completamente determinado a celebrar con éxito los Juegos de Tokio a partir del 24 de julio”, y hasta el 9 de agosto.

“La prioridad por el momento es asegurar que los procesos de clasificación (para los Juegos) se desarrollen, asegurando la protección de la salud de los deportistas”, añadió.

Otro miembro eminente del COI, el canadiense Dick Pound, había indicado horas antes a la AFP que su institución no se plantea aplazar o anular los Juegos, mientras que no reciba una indicación en este sentido por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sin ofrecer un calendario preciso, el antiguo nadador, miembro más veterano del COI a sus 77 años, añadió que “en un momento dado, sean dos meses o un mes, alguien tendrá que decir ‘Sí’ o ‘No'”, sobre la disputa de los Juegos.

Deportistas y federaciones nacionales e internacionales se preocupan. Numerosas pruebas de clasificación para los Juegos previstas en China, donde surgió la epidemia, han sido aplazadas o deslocalizadas, como en Corea del Sur.

Otros eventos deberían celebrarse en Japón antes de los Juegos y ya están amenazadas, como los ‘test-events’ de natación, de waterpolo y de clavados, organizados por la Federación Internacional de Natación (FINA).

Pruebas de gimnasia artística y rítmica, organizadas junto a la Federación Internacional de Gimnasia (FIG) están previstas del 4 al 6 de abril y podrían disputarse a puerta cerrada.

“Muchas federaciones están confusas”, señaló el responsable de una federación internacional que prefiere conservar el anonimato. “Hemos recibido informaciones del COI con respecto al aspecto sanitario, pero no sobre el aspecto deportivo”, cuando numerosos torneos olímpicos de clasificación deben todavía disputarse.

