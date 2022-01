El Dakar refuerza su seguridad tras la explosión de un vehículo

El comunicado íntegro de la organización:

“Tras el comunicado de prensa del jueves pasado sobre un suceso que involucró un coche de asistencia el 29 de diciembre en Jeda, añadimos información. El coche transportaba a seis pasajeros. Cinco de ellos salieron ilesos del vehículo y solo el conductor del coche sufrió graves heridas en la pierna y tuvo que ser operado. Su estado está mejorando y se está preparando su repatriación a Francia.

Su vehículo fue bruscamente detenido por una explosión repentina, cuyo origen aún se desconoce en este momento. La policía saudí se desplazó de inmediato al lugar de los hechos y comenzó su investigación, sin descartar ninguna posibilidad, incluida la de un acto malicioso. Ante esta incertidumbre y como medida de precaución, hemos decidido con las autoridades saudíes reforzar todas las medidas de seguridad que ya estaban en vigor en años anteriores y que se han renovado para esta tercera edición del Dakar en Arabia Saudí. Por lo tanto, todo el campo, los hoteles y los vivacs se beneficiarán de una seguridad mejorada significativa. En este contexto, le pedimos que extreme la vigilancia”.

Relive the official introduction of the H2 RACING TRUCK® at the start podium of @Dakar 2022.

As both a demonstrator for its hydrogen-powered engine and the official partner for clean technology and solutions, the truck holds the # 00.#Dakar2022 #H2RACINGTRUCK #DakarFuture pic.twitter.com/VP8HKMRFUn

— Gaussin Group (@GaussinGroup) January 1, 2022