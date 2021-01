El español Carlos Sainz inicia el Dakar con victoria tras gran remontada

La primera etapa se desarrolló entre las ciudades de Yedá y Bisha, en Arabia Saudita y tuvo en Carlos Sainz una gran remontada, tras un tramo cronometrado de 277 Km, que corrió en 3 horas, 18 minutos y 56 segundos.

El ganador de la edición de 2020, al volante de su Mini Buggy, se impuso con apenas 25 segundos de ventaja sobre su compañero francés Stéphane Peterhansel, con el mismo coche, mientras que el checo Martin Prokop (Ford) se hizo con la tercera plaza de la jornada.

Peterhansel y Prokop están ahora respectivamente a ocho segundos y dos minutos y 59 segundos del español en la general.

El madrileño había salido en 28ª posición en esta primera especial, tras no haber brillado en la etapa prólogo del sábado que decidió el orden de salida en la jornada del domingo.

Pero el veterano piloto español de 58 años, pese a un pinchazo, sacó partido a esta etapa anunciada como rápida por la organización, cuyas únicas dificultades se centraban en hipotéticos errores de navegación, en las intersecciones de las pistas.

