El estadounidense Kalisz gana 400 m estilos, primer oro de natación en Tokio 2020

El medallista Chase Kalisz de Estados Unidos festeja durante la ceremonia de premiación de 400m Individual Medley (Foto Prensa Libre: EFE)

Kalisz (27 años), subcampeón olímpico en Rio-2016, terminó con un crono de 4 minutos, 9 segundos y 42 centésimas, superando a su compatriota Jay Litherland, plata con 4:10.28, y al australiano Brendon Smith, bronce con 4:10.38.

La de Kalisz y Litherland fueron las primeras medallas de Estados Unidos en estos Juegos de Tokio, ya que el sábado, primer día en el que se repartieron metales, ningún representante del país consiguió subir al podio en ninguna disciplina.

“Esto lo significa todo. Es algo que quería conseguir en mi carrera en la natación”, admitió Kalisz.

“Es un sueño que tenía desde que tengo uso de razón. No me lo puedo creer, de verdad, no me lo creo”, añadió este excompañero de entrenamiento del mítico Michael Phelps.

La final se disputó en horario de mañana en Japón para satisfacer la petición de las televisiones estadounidenses.