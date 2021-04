El Gobierno francés no descarta un nuevo aplazamiento de Roland Garros

El Gobierno de Francia no descarta que el torneo de Roland Garros deba ser aplazado por segundo año consecutivo debido a la pandemia, y estudia con los organizadores un posible cambio de fecha.

“Estamos hablando con la Federación Francesa de Tenis para ver si hay que cambiar la fecha para que coincida con la posible reanudación de la actividad deportiva y de los grandes acontecimientos”, indicó este fin de semana la ministra gala de Deportes, Roxana Maracineanu.

La competición está programada de momento entre los próximos 17 de mayo y 6 de junio. El año pasado acabó celebrándose del 27 de septiembre al 11 de octubre y con un aforo máximo de mil espectadores.

“Intentamos limitar las posibilidades de clúster en los deportes profesionales”, indicó la ministra en la emisora France Info.

El presidente de la Federación Francesa de Tenis (FFT), Gilles Moretton, contempla también diferentes alternativas, aunque no se imagina que se deba acabar optando por la cancelación total del torneo.

