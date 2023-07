El hijo de 18 años de LeBron James sufrió un paro cardiaco: ¿Qué se sabe sobre su estado de salud?

“El personal médico pudo tratar a Bronny y llevarlo al hospital. Ahora se encuentra estable y ya no está en la UCI”, señaló el texto. “Pedimos respeto y privacidad para la familia James e informaremos a los medios cuando haya más información“.

LeBron James, superestrella de Los Angeles Lakers, y su esposa Savannah “desean enviar públicamente su más profundo agradecimiento y reconocimiento al personal médico y atlético de la USC por su increíble trabajo y dedicación a la seguridad de sus atletas”, concluyó el comunicado.

El pasado mayo, Bronny James anunció su compromiso con UCLA para la próxima temporada, que se esperaba que fuera la última antes de dar el salto a la NBA.

LeBron James, ganador de cuatro anillos y máximo anotador de la historia de la NBA, ha expresado en reiteradas ocasiones su intención de seguir en activo hasta que pueda compartir equipo con Bronny en la liga profesional de básquet.

Bronny tendrá la oportunidad de ser elegido en el Draft de la NBA de 2024. En octubre de ese año, cuando arranque la temporada, cumplirá 20 años mientras que su padre cumplirá 40 ese diciembre.

“Necesito estar en la pista con mi chico, tengo que estar en la pista con Bronny… eso sería lo ideal, seguro“, declaró ‘King James’ a ESPN el pasado enero.

Bronny James fue uno de los jugadores más prometedores y populares en su paso por el básquet de instituto y tiene más de siete millones de seguidores en Instagram.

Terminada su estancia en el instituto de Sierra Canyon, el alero se decantó por la oferta de la USC entre las muchas que recibió de importantes equipos universitarios.

Algunos analistas han llegado a incluir al alero como posible integrante del top-10 del Draft de 2024.

Este martes, la familia James recibió numerosos mensajes de apoyo en las redes sociales, incluido el del jugador de football americano Damar Hamlin, quien sufrió un paro cardíaco en pleno partido con los Buffalo Bills en enero, en un incidente que conmocionó al mundo del deporte en Estados Unidos.

“Oraciones para Bronny y también para la familia James”, escribió Hamlin en Twitter.

“Estoy aquí para ustedes, como lo estuvieron para mí durante todo mi proceso“, recordó el jugador de 25 años, que ha recibido el visto bueno para reanudar su carrera en la NFL.

Estrellas de la NBA como Jayson Tatum (Celtics) o Donovan Mitchell también enviaron sus deseos de recuperación a Bronny, al igual que Earvin ‘Magic’ Johnson, leyenda de los Lakers.

“Estamos rezando y esperando que tenga una recuperación completa y rápida”, escribió Johnson en Twitter.

