El impresionante momento en que una mujer surfea una ola de 22.4 metros e impone un récord Guinness

Maya Gabeira estableció un récord mundial al haber surfeado una gigantesca ola en Portugal. (Foto Prensa Libre: GWR)

Maya Gabeira es una surfista brasileña que será recordada por su perseverancia y por haber superado el temor que le dejó un accidente en el que casi muere.

Gabeira viajó a Nazaré, Portugal, en busca de una oportunidad para redimirse por incidente ocurrido en el 2013 en el que sufrió una fractura en la pierna al intentar montar una ola gigante y estuvo a punto de ahogare.

Pero la deportista logró, poco a poco, recuperarse y tomar de nuevo confianza para regresar al mar y surfear.

Guinness World Records (GWR) reconoció la hazaña lograda por Gabeira al haber surfeado una ola de 22.4 metros en Nazaré, con la que además batió un registro personal establecido en el 218, cuando montó otra ola pero de 20.7 metros.

Gabeira logró establecerse como la persona en haber surfeado la ola más grande en el año, pero también superó todos los registros dejados por mujeres en la historia.

El récord mundial masculino es de 24.4 metros.

“Después del accidente, durante muchos años, creo que hasta 2018, intenté superar mi trauma y, a veces, el surf no era tan divertido y no me generaba tanto placer”, dijo deportista respecto a su accidente.

Además, detalló que cuando se acercó a la ola con la que batió el récord sintió que iba a mucha velocidad y escuchó mucho ruido, lo que le hizo darse cuenta de que sería la ola más grande que jamás ha montado.