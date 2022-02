El inicio de Rafael Nadal en 2022 es inigualable: Grita campeón en México y suma su tercer título en el inicio del año

En la final, Norrie se mostró como el rival más complicado que Nadal tuvo a lo largo del torneo, y por ello se enfrascaron en un primer set en el que prácticamente no hubo errores, apenas una doble falta del británico que jugó un tenis más agresivo que en las rondas anteriores.

Por su lado, el español empezó boleando en corto y con el paso de los puntos tuvo servicios y tiros cada vez más potentes y colocados, y además aprovechó la única oportunidad de quiebre que se presentó en el set para ganarlo en 51 minutos con 17 segundos.

En el arranque de la segunda manga, Nadal se mantuvo concentrado y preciso en la devolución y anticipó que buscaría la victoria en sets corridos al quebrarle el servicio a su rival en la primera oportunidad para ponerse en ventaja 1-0.

La molestia y la frustración fueron evidentes en Norrie, quien estrelló su raqueta contra la pista al verse abajo en la pizarra, pero el británico se centró y puso en aprietos a “la Fiera de Manacor”.

Con Nadal al servicio, Norrie tuvo un triple ‘break point’ a favor y aunque lo desperdició tuvo una cuarta oportunidad y la aprovechó para recuperar el rompimiento, luego sacó para ponerse arriba 2-1.

❤️🎾 ¿Qué es el éxito para @RafaelNadal? 😊👏 Nada lo detiene… ¡196 segundos que merecen la pena escucharlos aunque sea una vez en la vida! 😍🙌 ¡Ojalá todos pensáramos como él! pic.twitter.com/hPsQfWhsb2 — Carrusel Deportivo (@carrusel) February 27, 2022

A pesar de que le jugó sin complejos, Norrie ya no fue consistente en su servicio y sufrió dos quiebres más con los que el español se encaminó a ganar el set, el partido y el campeonato.

“No ha sido mi mejor partido del torneo, pero mirando la parte positiva fue contra uno de los jugadores más en forma del circuito. Norrie tiene un juego incómodo, tiene la virtud de hacerse sentir al rival para que no puede jugar con comodidad, te hace tomar decisiones difíciles y te hace pensar jugando”, dijo Nadal en conferencia de prensa.

Sobre su actuación en la pista, el manacorí apuntó que “aproveché bien mis oportunidades de ‘break’, he subido la red en los momentos importantes, también he tirado unos ‘drives’ paralelos creo que buenos, mi servicio ha funcionado bien”.

Por su lado, Cameron Norrie comentó que en esta final Rafaek Nadal “jugó un poco mejor en los momentos más grandes; yo le di un par de puntos fáciles y él no me dio nada, se mantuvo demasiado sólido para mí y sólo me faltó un poco de concentración, pero todo el crédito es para él, es demasiado bueno”.

Rafael Nadal llegó a 15 victorias consecutivas en el inicio de la temporada y se adjudicó el Abierto Mexicano por cuarta vez en la historia para empatar a los máximos ganadores del torneo: el austriaco Thomas Muster y el español David Ferrer.

A sus 35 años, Nadal logró el título en ‘singles’ número 91 de su trayectoria, el tercero en 2022 después de coronarse en el torneo de Melbourne y en el Abierto de Australia, su Grand Slam número 21.

Antes en la final del torneo de dobles, el español Feliciano López y el griego Stefanos Tsitsipas se consagraron campeones al vencer al salvadoreño Marcelo Arévalo y al holandés Jean-Julien Rojer con parciales 7-5 y 6-4.

La pareja integrada por López y Tsitsipas se impuso al binomio integrado por Arévalo y Rojer en una hora con 34 minutos y 15 segundos.