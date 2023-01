El luchador de origen guatemalteco Chris Gutiérrez confirma su primera pelea del 2023

Será el próximo 15 de abril en el UFC Fight Night en Las Vegas, Nevada en donde “El Guapo” buscará extender su récord.

El rival del peleador con origen guatemalteco será el brasileño Pedro Munhoz que marcha con un récord 19-7-0 (victorias, derrotas y empates). Gutiérrez por su parte cuenta con una marca de 18-3-2.

La contienda será parte del evento cuya pelea estelar será el enfrentamiento entre Edson Barboza vs Billy Quarantillo.

En su última pelea, Gutiérrez se enfrentó al ícono de la UFC Frankie Edgar y aumentó su marca en la UFC a 8 victorias, 1 empate y una derrota. En el duelo ante Pedro Munhoz, “El Guapo” buscará su quinta victoria al hilo.

El brasileño Munhoz por su parte querrá salir de una racha negativa, ya que acumula dos derrotas consecutivas.

