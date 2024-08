El mexicano Checo Pérez explotó contra el británico Lewis Hamilton y lo insultó llamándolo “idiota” en la clasificación del gran premio de Países Bajos.

Y es que Checo tuvo que 'quemar' un juego de neumáticos desde la Q1, el cual le hizo falta en la Q3 para poder hacer dos vueltas, y, a lo mejor, poder terminar delante de George Russell. Ante ello, se abrió una investigación y encontraron culpable al siete veces campeón de la Fórmula 1.

El piloto mexicano estaba en su vuelta rápida durante la Q1 cuando en la Curva 9 se topó con Lewis Hamilton, quien a pesar de que trató de quitarse, lo hizo demasiado tarde afectándole el giro.

"¿¡Qué demonios está haciendo este idiota!?", despotricó Sergio Pérez por radio. Mientras que el británico se defendió con un "estaba afuera de su camino", a lo que en Mercedes lo avalaron.

Sin embargo, el bloqueo del siete veces campeón de Fórmula 1 afectó al tapatío, quien tuvo que meterse al box para montar un juego nuevo de neumáticos, el mismo que le hizo falta para hacer dos intentos durante la Q3 de la Calificación del GP de Países Bajos.

Al revelarse la maniobra, se abrió una investigación a realizarse post Clasificación en Zandvoort, donde ambos pilotos fueron llamados con sus representantes de equipo por los comisarios para dar sus declaraciones.

Después de acudir, la dirección de carrera encontró culpable a Lewis Hamilton, a quienes sancionaron con tres lugares en la parrilla de salida del GP de Países Bajos.

🚨 BREAKING: 3-place grid penalty for Lewis Hamilton for this blocking of Checo Perez.



At least Perez was finally useful for Red Bull, but Hamilton was only P12. #DutchGP pic.twitter.com/91JksLYvSQ