Este sábado 10 de agosto, el etíope Tamirat Tola se proclamó campeón en el maratón de los Juegos Olímpicos de París 2024 en una carrera en la que el keniano Eliud Kipchoge quedó pronto descolgado, sin opciones de conquistar un tercer oro consecutivo, y acabó abandonando.

Tola, que cumplirá 33 años el domingo, se impuso en el atípico trazado parisino con un tiempo de 2 horas, 6 minutos y 26 segundos, estableciendo un nuevo récord olímpico. A 21 segundos quedó el belga Bashir Abdi, plata, y el bronce fue para el keniano Benson Kipruto, que entró en meta a 34 segundos.

Pero la imagen simbólica de la prueba fue ver a Kipchoge con muchos problemas y hasta andando. Se quedó pronto atrás y abandonó después del kilómetro 30.

En ese momento acusaba ya 8 minutos y 30 segundos de retraso respecto a la cabeza de la carrera. Aclamado en el recorrido por los espectadores, el emblemático maratoniano keniano obsequió su dorsal, sus zapatillas y sus calcetines, antes de subirse a un vehículo de recogida de atletas.

Kipchoge, explusmarquista mundial (2h01:09 en 2022), soñaba con ser el primer maratoniano en encadenar tres oros olímpicos, para superar así el corredor de Alemania del Este Waldemar Cierpinski (campeón olímpico en Montreal-1976 y Moscú-1980) y al etíope Abebe Bikila (Roma-1960 y Tokio-1964), pero en ningún momento estuvo cerca de la hazaña.

El encadenamiento de subidas y bajadas en París, con paso por Versalles, terminó pasando factura a los corredores, la mayoría de los cuales están acostumbrados a maratones en terreno más llano.

Eliud Kipchoge 🇰🇪 does not finish the men's marathon at the #Paris2024 Olympics!



2004 🥉

2008 🥈

2016 🥇

2020 🥇

2024 DNF#Olympics #Athleticspic.twitter.com/fodlRCOV0m