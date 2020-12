Es oficial: Rusia se perderá los Juegos Olímpicos de Tokio y Pekín por el escándalo de dopaje

Rusia, gigante del deporte mundial, acusada de una cascada de trampas y de dopaje institucional, fue excluida por dos años de las grandes competiciones internacionales, incluidas dos ediciones de los Juegos Olímpicos, anunció este 17 de diciembre el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).

Los deportistas rusos se jugaban mucho. En Tokio (2021, Juegos de verano) y Pekín (2022, Juegos de invierno), solo podrán competir, bajo bandera neutra, aquellos que demuestran que nunca recurrieron al dopaje.

Rusia podrá hacer su retorno a unos Juegos en París 2024, contrariamente a lo que reclamaba la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), que defendía una suspensión de cuatro años a Rusia.

Aquella nación no podrá usar su nombre, bandera e himno en las próximos dos ediciones de los Juegos Olímpicos o en cualquier campeonato internacional.

Después de cuatro días de audiencia a puerta cerrada a principios de noviembre, los tres jueces designados por el TAS en Lausana, Suiza, emitieron su veredicto en una sentencia de más de 180 páginas, una decisión sin precedentes en la historia de la justicia deportiva.

Fundada en 1999 seguidamente al escándalo Festina en el ciclismo, la AMA realizó un vasto esfuerzo en la investigación y se jugaba su credibilidad en un momento en el que Estados Unidos amenazaba con cortar las ayudas y acaba de adoptar una ley que le permite liderar su propia cruzada mundial contra el dopaje.

The Olympic Games #Tokyo2020 will be held from 23 July until 8 August 2021.

More information here: https://t.co/ST25uXKglE pic.twitter.com/sQo1TIcH5O

— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) March 30, 2020