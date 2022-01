“Es un imbécil absoluto y tiene la madurez de un niño de diez años”: La crítica de Michael Venus a Nick Kyrgios después de perder en los cuartos de final del Abierto de Austarlia

“En el lado de la madurez, tú puedes ver por qué nunca cumplió con sus expectativas y la gente nunca lo verá así. Siendo generoso, tiene la madurez de un niño de diez años”, añadió.

“Es increíble, él puede reventar la pelota y pegarle a un niño y después, solo porque le da la raqueta al niño, la gente dice que es un buen tipo”, agregó tras perder en el set definitivo.

Kyrgios, quien todavía no ha respondida a las duras críticas del veterano tenista ‘kiwi’, disputará este jueves el partido de semifinales junto a su amigo Kokkinakis frente al español Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos, en un choque que fue trasladado a la pista central Rod Laver Arena.

“Vamos a mover a los Special Ks (en alusión a Kyrgios y Kokkinakis) de la Kia Arena a la Rod Laver”, desveló el director del torneo Craig Tiley al canal de televisión local Nine Network.

Aussie, Aussie, Aussie 🇦🇺@tkokkinakis & @nickkyrgios reach their first Grand Slam semifinal with a 7-5 3-6 6-3 upset over No.6 seeds Tim Puetz & Michael Venus.#AusOpen · #AO2022

🎥: @wwos · @espn · @eurosport · @wowowtennis pic.twitter.com/5NEQrJWGZM

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2022