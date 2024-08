Después de unas emparejadas y sufridas semifinales, la final del baloncesto masculino de París 2024 terminó siendo Francia vs Estados Unidos, se estarán viendo en un encuentro épico.

Los franceses superaron en las semifinales a los campeones del mundo, Alemania con 73-69 con un triple en últimas instancias de Evan Fournier que les adelantó y así cerrar el último cuarto para meterse a su tercera final, primera desde Sidney 2000.

Mientras que el nuevo "Dream Team" de Estados Unidos sufrió pero remontó ante Serbia que los mantuvo a raya, gracias a los puntos de Lebron James, Stephen Curry y Kevin Durant lograron dar vuelta al partido 95-91.

Los estadounidenses estarán disputando su octava final consecutiva, de las cuales han ganado todas; los anfitriones estarán en búsqueda de obtener su primera medalla de oro en su casa.

El partido se estará celebrando en el Accor Arena , este sábado 10 de agosto a las 13.30 horas de Guatemala.

The stage is SET! 🇺🇸 vs 🇫🇷 #Paris2024 pic.twitter.com/lwh1qu70jq