Este es el anillo inteligente de los jugadores de la NBA para monitorear síntomas de Covid-19

Ya es de público conocimiento que Estados Unidos intenta abrirse a la reactivación de su economía y uno de sus ejes es el deporte, por lo que uno de sus pilares es el espectáculo de la NBA que planea reunirse para una nueva temporada en lo que han llamado la “burbuja” de Disney World en Orlando, Florida, y en la que implementará una gran cantidad de elementos tecnológicos tanto para los jugadores como para su personal y familiares.

De acuerdo con la reglamento de salud y seguridad de la NBA para el reinicio de la temporada, todos los jugadores y miembros esenciales del personal tendrán la opción de participar en el monitoreo de la salud utilizando anillo inteligente, fabricados por Oura.

Son anillos de titanio, que miden varios patrones del organismo (entre ellos temperatura y actividad cardíaca) con sólo llevarlo en el dedo y van conectados al celular. El fabricante indica que por 300 dólares (unos 6,800 pesos mexicanos) son resistentes al agua y capaces de predecir los síntomas de Covid-19 con hasta tres días de anticipación con una precisión del 90%, según la compañía. Más info en https://ouraring.com.

El plus es que la Universidad de Michigan estudiará y evaluará los datos del anillo que se reciben vía bluetooth para ayudar a generar una evaluación general del bienestar de cada persona.

La nota dice que los jugadores tendrán acceso completo a todos los datos recopilados sobre ellos, pero el personal del equipo solo tendrá acceso en circunstancias en las que el puntaje de probabilidad de enfermedad del jugador indique que puede estar en mayor riesgo o que muestra signos de coronavirus.

