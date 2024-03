Este último, tras un accidente y una sanción, solicitó ayuda urgente por radio al quedar varado en medio del circuito. En un momento cargado de miedo, Russell clamó: "¡Bandera roja! ¡Estoy en medio de la pista! ¡Roja, roja, roja!".

El británico, al igual que el español, tuvo que rendir cuentas ante los comisarios. Se destacó su momento de pánico evidente en la comunicación radial, instando desesperadamente a detener la carrera.

El incidente ocurrió en la última vuelta, cuando Russell intentaba adelantar a Alonso en la curva 5. Al respecto, la FIA señaló que el de Aston Martin frenó inusualmente temprano, lo que desencadenó la pérdida de control del Mercedes de Russell y su posterior accidente, dejándolo varado y vulnerable en el centro de la pista.

Russell, tras el incidente, centró la atención en el piloto de 42 años, señalando que "está claro que frenó cien metros antes de la curva". Sin embargo, también expresó prudencia al afirmar que no acusaría al nacido en Oviedo, España sin analizar más datos.

Por su parte, Alonso, respondió con sorpresa en el antiguo Twitter a la sanción de 20 segundos que le fue impuesta por la FIA. "Un poco sorprendido con esta sanción al final de la carrera sobre cómo debemos hacer las curvas o cómo conducir los coches en carrera", escribió.

"No queremos hacer nada malo a estas velocidades, y creo que sin grava en esa esquina en cualquier otro lugar del mundo no habríamos sido ni investigados", prosiguió.

Double points for the team and a better race pace than the rest of the weekend allowed us to cross the finish line in 6th and 7th place. A bit surprised by a penalty at the end of the race regarding how we should approach the corners or how we should drive the race cars.