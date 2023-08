Estrellas de la NBA le responden a Noah Lyles sus declaraciones: “¿Campeones de qué?”

Pronto los irónicos comentarios de Lyles llegaron a oídos de las estrellas de la NBA, que, aludidos por el mensaje utilizaron sus redes sociales para responderle.

Kevin Durant, franquicia de los Phoenix Suns comentó “Que alguien ayude a este hermano” con un comentario en Instagram.

A su respuesta se le sumó la de Juan Toscano-Anderson, jugador de Jazz y campeón con los Warrios: “La última vez que miré, la NBA era la mejor competición del mundo“.

“Eso no es correcto” también compartó Tyus Jones de los Washington Wizards.

Tyler Herro, de los Miami Heat se animó a decir que la NBA era “la mejor liga del mundo, por eso los campeones son campeones mundiales“.

the nba is the best league in the world that’s why the champs are “world champs” 🤦🏻‍♂️ https://t.co/vg21oQUSrW

— Tyler Herro (@raf_tyler) August 27, 2023