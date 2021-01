Fallece el expiloto y director del Dakar Hubert Auriol

Conocido como “el africano”, tanto por haber nacido en Etiopía como por su pasión por las carreras en ese país, fue el primer piloto en ganar el Dakar en moto (1981 y 1983) y en automóvil (1992).

Pasó de las motos al automóvil tras las graves lesiones sufridas en un accidente en el Dakar de 1987, en uno de sus épicos duelos con el también francés Cyril Neveu.

Retirado de la competición, fue contratado por la compañía ASO para dirigir la organización del Dakar, tarea que desempeñó entre 1995 y 2004.

Después continuó organizando o dirigiendo otros rallys de aventura como Africa Race o China Gran Rally.

Además, en 1987 junto a otros tres compañeros, incluyendo al antiguo piloto de Fórmula 1 Henri Pescarolo, batió el récord de la vuelta el mundo en un avión de hélices.

Only 3 people have won the Dakar on both a bike and in a car; Hubert Auriol, Stéphane Peterhansel and Nani Roma

Ils ne sont que 3 à avoir remporté le Dakar en moto et en auto : Hubert Auriol, Stéphane Peterhansel, Nani Roma. pic.twitter.com/sKzmy4yyHA

— DAKAR RALLY (@dakar) January 10, 2021