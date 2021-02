Fallece Leon Spinks, medallista olímpico y campeón del mundo en boxeo

Spinks fue exmarine y campeón de los pesos pesados, fue medalla de oro en Juegos Olímpicos y uno de los que superó a Mohammed Ali cuando tenía 24 años (1978).

La noticia de su muerte fue confirmada por su esposa, Brenda Spinks y después por su agencia de representación con un comunicado de despedida.

“Leon luchó su batalla contra numerosas enfermedades con resistencia, sin perder nunca su sonrisa. Mostrando la verdadera determinación de Spinks, nunca tiró la toalla. Leon será recordado como un amado esposo, padre y hermano”, es parte del mensaje.

El legendario pugilista conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976 al superar a Sixto Soria en la final.

Además, el ahora fallecido boxeador forma parte, desde el 2017, del Salón de la Fama del Boxeo.

The boxing world has lost Leon Spinks . We send our sympathy to Brenda, family and friends. May he Rest In Peace pic.twitter.com/rGnPfbHWAp

— Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) February 6, 2021