Federer bate a Nadal por tercera vez en Wimbledon y logra la final contra Djokovic

Si en París, en el camino para ganar el torneo por duodécima vez, Nadal se impuso por 6-3, 6-4 y 6-2, en dos horas y 25 minutos, Federer utilizó su habilidad en hierba para superarle en tres horas y dos minutos en el All England, once años después de la gran final que ambos protagonizaron en el 2008, cuando ‘Rafa’ se hizo con el primero de sus dos títulos (2010).

Antes, Djokovic había derrotado al español Roberto Bautista, por 6-2, 4-6, 6-3 y 6-2, en dos horas y 49 minutos, salvando una delicada situación en el séptimo juego del tercer set (3-3 y 15-40), pero imponiendo luego su ley y su mayor experiencia en estas rondas.

Lee también: Hombre de 102 años participa en carrera de 100 metros planos y se gana la admiración de todos

Para el serbio será su sexta final en el All England Club y la 25 del Grand Slam. Para Federer, la duodécima en este torneo, y la 31 en un ‘major’.

It's been a good day at the office for @RogerFederer … pic.twitter.com/XK7KJKRkf4

The eight-time champion against the reigning champion.

What a final we have in store…#Wimbledon | @rogerfederer | @DjokerNole pic.twitter.com/YKNz0h3ACw

— Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2019