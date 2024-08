Los Juegos Olímpicos de París 2024 ha sido testigo de varias hazañas históricas como la medalla de oro obtenida por el tenista Novak Djokovic, el nuevo récord mundial impuesto por el sueco Armand Duplantis en salto con garrocha y los múltiples triunfos de la gimnasta Simone Biles.

Sin embargo, una de las actuaciones individuales más impresionantes en la justa olímpica fue protagonizada por la atleta neerlandesa Femke Bol.

El pasado sábado 3 de agosto, Bol logró algo que parecía imposible segundo antes del final de la prueba de relevos mixtos 4x400: obtener la medalla de oro en esta disciplina.

Femke Bol sorprendió al Stade de France luego de recibir el relevo en cuarta posición y superar a sus tres rivales en los últimos metros de la competición para darle el oro a Países Bajos.

Después de su impresionante actuación, y la histórica victoria de su país en los relevos mixtos 4x400, la atleta de 24 años se volvió viral debido a una peculiar razón.

Bol generó sensación en las redes sociales a raíz de su voz, la cual fue comparada con la del popular dibujo animado Mickey Mouse.

Las comparaciones entre Femke Bol y el personaje principal de Disney surgieron luego de la viralización un video de archivo en el que la velocista neerlandesa dio declaraciones al medio BBC.

Mickey Mouse (a.k.a. Femke Bol) has just broken the 400m indoor world record for The Netherlands! pic.twitter.com/DEn3wDJd5C