Fernando Alonso domina los libres en Baréin en el inicio de la temporada de F1

En los ensayos de pretemporada de la pasada semana también en Sakhir, Alonso ya había dado muestras del potencial de su nuevo coche, ocupando regularmente las primeras posiciones en las hojas de tiempos.

A pesar de ello y con la experiencia de tantos años en la élite, prefirió este viernes mostrarse cauto.

“Vamos a esperar, hay muchas cosas que queremos hacer o cambiar. Debemos tomarnos nuestro tiempo”, afirmó Alonso, que en la primera sesión de ensayos, por la mañana, había sido segundo solo superado entonces por Sergio Pérez.

Flat out with Fernando 💪

Su compañero en Aston Martin, Lance Stroll, fue sexto. Hasta el jueves, el piloto canadiense no estaba seguro de poder participar en este Gran Premio por una fractura en la muñeca a finales de febrero.

Por delante de él, el monegasco Charles Leclerc fue el cuarto del día con su Ferrari, superando a un sorprendente Nico Hulkenberg, quinto con su Haas, con quien regresa a la categoría reina del automovilismo.

“Las sensaciones son mejores que durante los ensayos”, afirmó Leclerc.

Peor fue el día para su compañero de la ‘Scuderia’, el español Carlos Sainz Jr, que fue apenas decimocuarto.

“El coche no responde exactamente como yo esperaba”, explicó.

Verstappen's on an out lap

Los Mercedes de Lewis Hamilton y George Russell fueron octavo y decimotercero respectivamente.

The 2023 season is ON!

After a 103-day wait, the cars hit the track again 🤩

#Rolex #BahrainGP @ROLEX pic.twitter.com/hYTD1EhUfU

— Formula 1 (@F1) March 3, 2023