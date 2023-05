Fórmula 1: Verstappen logra su primera ‘pole’ en Mónaco; ‘Checo’ Pérez dio contra un muro y saldrá último

“En las clasificaciones hay que darlo todo, hay que arriesgar, hay que dar el todo por el todo“, declaró Verstappen.

No eran simples palabras porque acababa de demostrarlo en el asfalto, donde era quinto en la parte final de la sesión, antes de lograr una vuelta rápida en la que tocó dos veces en las barreras de seguridad… para conseguir 84 milésimas de segundo de ventaja sobre Alonso, al que privó de la 'pole'.

Desde la segunda línea saldrán el domingo el francés Esteban Ocon (Alpine), tercero, y el español Carlos Sainz (Ferrari), que comenzará cuarto después de que su compañero Charles Leclerc, que había sido tercero, fuera sancionado con tres posiciones en la parrilla por haber molestado al británico Lando Norris (McLaren).

“No estoy satisfecho con esta tercera posición, pero por otra parte tenemos que tener en cuenta nuestra situación con el coche”, afirmó Leclerc, antes de saber su sanción.

Más contento estaba Ocon, la sorpresa del día, que celebró “una muy buena sesión de clasificación” que “da esperanza” de una buena puntuación el domingo en la carrera, según dijo a la televisión Canal+ de su país.

Las posiciones en la parrilla de salida son especialmente importantes en Mónaco, donde la carrera tiene lugar en un circuito urbano con carreteras estrechas que dificultan los adelantamientos.

Verstappen aspira a una segunda victoria en el emblemático Gran Premio monegasco, después de la conseguida en 2021.

El año pasado el triunfo en el Principado fue para su compañero mexicano de Red Bull, Sergio Pérez, en una carrera en la que Verstappen tuvo que conformarse con una tercera posición.

‘Checo’ Pérez fue el gran perdedor de este sábado. El piloto mexicano, segundo del Mundial a 14 puntos de su compañero Verstappen, se fue contra un muro en la primera manga de la sesión clasificatoria (Q1), dañando su monoplaza. El domingo saldrá desde el final de la parrilla.

“Es un gran error por mi parte, lo siento mucho por el equipo. Estoy realmente decepcionado conmigo mismo. Mañana va a ser muy difícil conseguir algo“, lamentó.

