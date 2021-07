Gabriela Bayardo la mexicana que ganó una medalla representando a Países Bajos en Juegos Olímpicos

La atleta se quedó este sábado 24 de julio con la medalla de plata olímpica en la especialidad de tiro con arco, la cual ganó junto a Steve Wijler en la prueba de equipos mixtos. El dúo neerlandés perdió en la final ante los surcoreanos An San y Kim Je Deok.

La azteca de nacimiento, supero además a sus compatriotas Alejandra Valencia y Luis Álvarez, quienes se quedaron con el bronce.

Después de concluido el evento dijo: “Es un doble triunfo para México. Yo estoy acá representando a los Países Bajos porque tengo doble nacionalidad y estoy muy feliz de ver que la competición fue realmente buena para México y para nosotros”

En 2018, Bayardo se mudó a Países Bajos para vivir junto a su pareja Mike Schloesser, quien no solo es neerlandés, sino también, atleta de alto rendimiento que cuenta con un campeonato mundial en el tiro con arco.

“Queríamos vivir juntos. Primero hablamos de México, pero a Mike no le gustó la idea. Entonces fue muy simple para mí: ‘Me voy a los Países Bajos’. Esa fue la mejor solución para todos“.

Inscrita ahora como Gabriela Schloesser, la mexicana de nacimiento se encuentra habilitada para competir por su segunda patria. En su presentación a México en Río 2016 finalizó quinta en el torneo femenino por equipos, en la prueba individual fue rezagada a un puesto 17.

