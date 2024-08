Este jueves 8 de agosto comenzó una de las disciplinas más importantes, la Gimnasia rítmica y la gran novedad fue la ucraniana Taissia Onofriichuk.

Durante la etapa de clasificación individual, en la competencia en donde existen cuatro categorías: Cinta, aro, pelota y mazas; sorprendió durante todo su desempeño en la competencia.

La atleta de tan solo 16 años, al ritmo de "Thriller" de Michael Jackson sorprendió con una impecable rutina.

La ucraniana deslumbró al público mientras realizaba trucos y contorsiones, también logró incorporar los icónicos pasos de la coreografía original de "Thriller", típicos de zombies con un excelente ritmo del histórico Rey del Pop.

Esta es la primera vez para Taisiia en un certamen de primer nivel, no registraba ninguna participación en algún campeonato mundial; su papel en estos Juegos Olímpicos se debe a que reemplazó a su compañera Viktoriia Onopriienko, que fue bronce en el Mundial en 2023.

El suplir a la mejor gimnasta rítmica de su país no fue tarea sencilla pero la atleta lo supo afrontar entregando una gran interpretación.

La joven ucraniana finalmente se quedó en la cuarta posición de la clasificación, a una distancia de tres puntos de la líder, Sofia Raffaeli.

16-year-old Ukrainian Taisiia Onofriichuk makes everyone go crazy at Olympics as she performs to Michael Jackson's 'Thriller'



A legendary song, and a future legendary Ukraine's rhythmic gymnast?