Ha sido detenida la mujer que portaba una pancarta y causó la caída múltiple en la primera etapa del Tour de Francia

La espectadora que originó la caída de varios ciclistas en la primera etapa del Tour de Francia con su pancarta, el sábado en Bretaña, fue detenida, informó este miércoles 30 de junio una fuente próxima a la investigación.

“La mujer fue identificada formalmente. Está detenida desde hace algunos minutos y su audición acaba de comenzar”, informó a la AFP esta fuente, que precisó que la espectadora es de nacionalidad francesa.

“Una sospechosa está detenida”, confirmó, por su parte, a la AFP, el fiscal de la República, de la ciudad de Brest, Camille Miansoni. “Sabremos más de aquí a mañana por la mañana”, añadió.

El martes había indicado a la prensa que la investigación iba “bien”. “Las cosas avanzan y esperamos resolver este caso en un plazo razonable”, había asegurado, hablando de “varios testimonios” tras el llamado a la colaboración de gente para encontrar a la espectadora.

“Evidentemente, hay que verificarlos”, había añadido, afirmando estar “confiado”.

Timpiste i lár an peloton agus muid ag druidim i dtreo dheireadh Staid 1 😱

Uh oh – a supporter's sign knocks Tony Martin and many many others off their bikes! #TDF2021 @LeTour pic.twitter.com/1ao5m8S5xS

— Spórt TG4 (@SportTG4) June 26, 2021