Hamilton gana en Qatar por delante de Verstappen; Alonso firma su podio 98

El Ferrari del monegasco Charles Leclerc acabó octavo.

También entraron en los puntos el inglés Lando Norris (McLaren) y el alemán Sebastian Vettel (Aston Martin), que fueron noveno y décimo, respectivamente.

La próxima carrera, el Gran Premio de Arabia Saudí, se disputará dentro de dos fines de semana, en Yeda.

Back-to-back wins for @LewisHamilton as he takes victory in Qatar 👀🎧

And cuts Max Verstappen's championship lead to eight points with two races left to go! 🏆#QatarGP 🇶🇦 #F1 pic.twitter.com/9xOMl0m2kx

— Formula 1 (@F1) November 21, 2021