Hamilton gana una carrera caótica y está a un triunfo del récord de Schumacher

Segundo de la carrera fue el otro Mercedes, el del finlandés Valtteri Bottas, mientras que tercero acabó el tailandés Alexander Albon (Red Bull).

El seis veces campeón mundial y defensor del título fue el triunfador tras una nueva carrera caótica, marcada por numerosos accidentes y abandonos, en una pista inédita para esta disciplina como es la de Mugello (Italia).

Hubo dos interrupciones en la carrera por esos incidentes. Entre los pilotos que abandonaron estuvieron el holandés Max Verstappen (Red Bull), tercero del Mundial, y el francés Pierre Gasly (Alpha Tauri), ganador por sorpresa en la anterior carrera en Monza, hace apenas una semana.

Para Hamilton es su sexta victoria en la temporada 2020, gracias a lo cual aumenta a 52 su ventaja como líder de la general sobre el segundo, Bottas.

Los Ferrari, que este fin de semana celebraban su Gran Premio número 1.000 en la Fórmula 1, estuvieron entre los doce monoplazas que consiguieron llegar a la línea de meta en Mugello. Charles Leclerc fue octavo y Sebastian Vettel décimo.

El australiano Daniel Ricciardo logró situar su Renault en cuarta posición y el mexicano Sergio Pérez, que esta semana confirmó su salida de Racing Point al término de la actual temporada, fue quinto.

Lap 7 restart at Mugello = carnage 😮 💥

Four drivers = OUT

And all four walked away unscathed, thankfully 🙏#TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/d8crtpUa9H

— Formula 1 (@F1) September 13, 2020