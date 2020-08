Hamilton logra en el GP de España su cuarto triunfo de la temporada

Hamilton, que logró la ‘pole position’ en la víspera y no vio peligrar nunca su primera plaza, finalizó por delante del holandés Max Verstappen (Red Bull) y del finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), segundo y tercero, respectivamente.

El punto extra para el autor de la mejor vuelta de la carrera fue para Bottas. Los Racing Point del canadiense Lance Stroll y del mexicano Sergio Pérez terminaron al pie del podio.

El español Carlos Sainz Jr (McLaren), el alemán Sebastian Vettel (Ferrari), el tailandés Alexander Albon (Red Bull), el francés Pierre Gasly (AlphaTauri) y el británico Lando Norris (McLaren) completaron el ‘Top 10’.

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) se vio obligado a abandonar poco después de la mitad de la carrera tras sufrir un problema eléctrico, que detuvo su motor.

El holandés Max Verstappen (Red Bull) dio por bueno su segundo puesto en el Gran Premio de España de Fórmula Uno al reconocer que este domingo “no tenía el ritmo” del británico Lewis Hamilton, seis veces campeón del mundo y actual líder del campeonato.

A masterclass from @LewisHamilton as he takes his fourth win of 2020 to extend his lead at the top of the driver standings!#SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/EpRRBgPE2n

— Formula 1 (@F1) August 16, 2020