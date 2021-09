¡Hermoso final! Una velocista paralímpica se comprometió con su guía al terminar la carrera en los 200 metros

“¡Que los dos corran juntos de por vida!” tuiteó la cuenta oficial de los Juegos Paralímpicos.

Pereira, una atleta con discapacidad visual, corría en la ronda clasificatoria de los 200 m categoría T11 acompañada de su guía, Manuel Antonio Vaz da Veiga, quien le lanzó la propuesta arrodillado sobre el tartán al acabar la prueba y bajo la lluvia.

“Tengo demasiados sentimientos ahora mismo. No hay palabras para explicar cómo me siento”, dijo Pereira a los medios tras aceptar la propuesta de matrimonio y pese a no haberse podido clasificar para la final de los 200.

“Estos eran mis primeros Paralímpicos, y con mi edad y mis marcas, estaba pensando en dejarlo. Pero ahora tengo una motivación adicional para seguir después de estos Juegos, al contar con siempre con él a mi lado”, dijo la caboverdiana, de 32 años y quien terminó cuarta en su serie.

#Paralympics proposal alert 🥺

Manuel Antonio Vaz da Veiga, guide to Keula Nidreia Pereira Semedo, popped the question after the women's T11 200m heats

May the two of them run together for life! ❤️#Tokyo2020 #ParaAthletics pic.twitter.com/BYfWVwtwYm

— Paralympic Games (@Paralympics) September 2, 2021