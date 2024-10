Impactante video muestra cómo quedó el estadio de los Rays de Tampa Bay luego del huracán Milton

El pasado miércoles 9 de octubre, los vientos del huracán Milton destrozaron el techo del Tropicana Field en St. Petersburgo, Florida, sede de los Rays de Tampa Bay de las Grandes Ligas de Béisbol.

Varios videos en redes sociales evidenciaron cómo este se iba despedazando poco a poco. Piezas del tejado se observan esparcidas en el terreno de juego así como en las gradas. La estructura metálica de la cúpula, en cambio, resistió el paso de Milton.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció que el Tropicana Field estaría siendo utilizado como campamento base para 10 mil personas para ayudar a los afectados por el huracán.

El portavoz del gobernador, Jeremy Redfern, dijo durante la mañana del jueves 10 de octubre que el área de montaje se había trasladado a Jacksonville, Florida.

El techo del Tropicana Field fue diseñado para resistir vientos de hasta 185 kilómetros por hora, de acuerdo con la guía de prensa de los Rays. A las 10:30 p.m., los meteorólogos informaron que la velocidad del viento en St. Petersburg alcanzaba los 162 kilómetros por hora.

Uno de los sobrevivientes comentó que en el transcurso de 30 minutos, comenzaron a desprenderse secciones completas del techo.

En una publicación en X, el domingo 13 de octubre, los Rays indicaron que el "Tropicana Field no se está utilizando como refugio", y llamaron a los residentes a mantenerse informados sobre la tormenta a través de las redes sociales de las autoridades.

Now that the sun is up, here’s a 360-degree view of the damage Hurricane Milton caused to Tropicana Field’s roof and the inside of the ballpark. Absolutely heartbreaking 💔 pic.twitter.com/ZCtPHv6rE9