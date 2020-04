Indignación en redes después de declarar la WWE como “negocio esencial en Florida”

De acuerdo a Jerry Demings, alcalde del condado Orange (centro de Florida), donde acostumbran a grabar este tipo de eventos, al principio la WWE “no fue considerada como negocio esencial”, pero tras algunas conversaciones con la oficina del gobernador se reconsideró esta orden y “se les ha permitido mantenerse abiertos”.

Esta medida generó grandes críticas entre los aficionados y la comunidad en línea que acusaron tanto a la WWE y a su presidente ejecutivo, Vincent McMahon, como a los dirigentes estatales de “no tener vergüenza”.

“A lo mejor los luchadores deberían negarse a participar. Vergüenza debería de darle a Florida, y vergüenza debería darle a MacMahon por poner a gente en peligro. Es todo por la codicia”, dijo en su cuenta de Twitter, Scott Bresel.

“¡Florida es lo peor! Nada de ética, moral y una extremada falta de integridad. La gente esta muriendo a un ritmo alarmante todavía y la WWE es considerada como un negocio esencial”, agregó Black Lee.

No obstante, también hay división de opiniones y algunos usuarios aprueban la decisión, como es el caso de Norvin Largo, que asegura que hay que “planificar cómo reabrir de forma controlada la economía estadounidense”.

“Bien, confiemos que podemos empezar a abrir más negocios con un acceso controlado como este. Es el momento de planificar cómo podemos reabrir de forma controlada nuestra economía”, publicó.

Hasta ahora la WWE había continuado su emisión habitual gracias a programas que estaban grabados con antelación, pese a que uno de sus trabajadores dio positivo por covid-19.

