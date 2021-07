Jamaica celebra barrida olímpica de sus tres velocistas en los 100 metros lisos en Tokio 2020

Fue la segunda ocasión que Jamaica copa todas las medallas en alguna prueba de atletismo en unas Olimpiadas.

En el ránking de todos los tiempos, Thompson-Herah sólo se inclina ya ante la estadounidense Florence Griffith, plusmarquista mundial con 10.49 desde hace 33 años.

Fraser-Pryce, que llegaba como la más rápida del mundo esta temporada (10.63) pese a sus 34 años, dominó tres cuartos de la carrera. Partió en 139 milésimas, frente a las 150 de la campeona, pero sucumbió ante el remate mortífero de la defensora del título.

Grange resaltó la gesta de las tres velocistas como una de las más grandes en la historia deportiva de Jamaica.

“Mis lágrimas caen por una gran nación. Jamaica lidera el mundo en la carrera femenina. Quiero felicitar a Elaine Thompson-Herah por haber defendido eficientemente su campeonato olímpico”, expresó Grange.

Sobre Thompson-Herah, Grange sostuvo que esta ha logrado “que una pequeña nación se haya sentido extremadamente orgullosa una vez más al ganar el oro olímpico y convertirse en la segunda mujer más rápida”.

“Me siento muy emocionada con esta gesta”, abundó.

So, for the second time in Olympic history, Jamaica has swept the podium places. What a great nation!

I’m so happy as the Minister of Sport and I’m sure all of Jamaica shares my joy. At home the pans and the pots would have sounded.

Clean sweep Team Jamaica. pic.twitter.com/vAWw0IEks7

— Hon.Olivia Grange (@Babsy_grange) July 31, 2021