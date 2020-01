Jeter y Walker elegidos al Salón de la Fama de las Grandes Ligas

La MLB le dio la bienvenida al Salón de la Fama a Jeter y Walker. (Foto Prensa Libre: Twitter @MLB)

Jeter, que jugó toda su carrera con los Yankees de Nueva York, no pudo entrar como se pensaba de forma unánime pues recibió el 99,7% de los votos de la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA).

Por su parte, el exjardinero canadiense Walker logró ingresar en su último año de elegible con el 76,6% de los votos.

La ‘Clase de 2020’ queda ahora con Jeter, Walker, el líder sindical Marvin Miller y el exreceptor Ted Simmons (exCardenales de St. Louis). Los dos últimos fueron elegidos hace un mes por el Comité de Veteranos.

Jeter, el ‘eterno capitán’, terminó su carrera en el Club de los 3.000 hits (con 3.465), sexto de todos los tiempos, sólo superado por Pete Rose, Ty Cobb, Hank Aaron, Stan Musial y Tris Speaker.

Clutch.

Captain.

Cooperstown. The illustrious career of Derek Jeter. pic.twitter.com/HMJTCXecZH — MLB (@MLB) January 22, 2020

El exestelar campocorto, que es líder histórico en imparables dentro de la franquicia neoyorquina, fue Novato del Año en 1996 y fue elegido 14 veces al Juego de las Estrellas, además de haber ganado cinco anillos de Serie Mundial, cinco Guantes de Oro y otros cinco Bates de Plata.

También fue MVP en la Serie Mundial de 2000, conocida como ls Serie del Subway, al ganarle los Yankees a los Mets de Nueva York.

Por su parte, Walker terminó con un promedio de .313 con 383 jonrones y 1.311 impulsadas en 17 años en las Mayores con los entonces Expos de Montreal (ahora Nacionales de Washington), Rockies de Colorado y Cardenales de St. Louis.

To the best teammate a player can ever ask for…your hard work, respect for the game and selfless leadership have always served as an inspiration. Felicidades y gracias por las memorias! pic.twitter.com/iUjVUDJ1Ov — Mariano Rivera (@MarianoRivera) January 22, 2020

El canadiense fue cinco veces al Juego de las Estrellas, fue MVP en la Liga Nacional en 1997, además de haber ganado siete Guantes de Oro y tres bates de Plata.

HOF!!! Congrats my brother. One of the greatest to ever do it. Enjoyed every moment on and off the field. #Re2pect pic.twitter.com/WZBu7EPPmU — Robinson Cano (@RobinsonCano) January 22, 2020

Congrats big bro! Hell of a career and undisputed hall of famer. Honored to have played this game with you. #Re2pect 🙏🏾 pic.twitter.com/NZ3fJlzp4u — CC Sabathia (@CC_Sabathia) January 21, 2020

The Captain has put the final note on his résumé. #HOF2020 pic.twitter.com/IKhVRSSVJ3 — MLB Stats (@MLBStats) January 21, 2020

