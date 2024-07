En los Juegos Olímpicos de París 2024 se dará la décimo sexta aparición de Guatemala en el máximo evento deportivo del planeta, y justamente para esta edición, el país será representado por 16 atletas.

72 años después del debut guatemalteco en una justa olímpica, en Helsinki, la nación volverá a estar presente en otros Juegos Olímpicos, representada en siete deportes diferentes, por 10 hombres y seis mujeres.

Desde 1952 hasta la última participación en Tokio 2020, un total de 248 atletas guatemaltecos repartidos en 200 hombres y 48 mujeres, han escrito su nombre en la historia de los Juegos Olímpicos.

Para el desfile de inauguración en París, el badmintonista Kevin Cordón y la tiradora Waleska Soto serán los abanderados de la delegación guatemalteca a través del río Sena. Conoce un poco más de nuestros representantes a continuación.

1. Adriana Ruano

Comenzando con nuestra lista en orden alfabético, se encuentra la tiradora guatemalteca Adriana Ruano, quien competirá en sus segundos Juegos Olímpicos, tras su participación en Tokio 2020.

Adriana se clasificó a las olimpiadas de París 2024 al conseguir la medalla de oro en la que ella considera su especialidad, el Tiro de fosa, durante los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Lea más: Adriana Ruano llega a los Olímpicos de París 2024 con mayor madurez y temple de acero

“Poder volver a unos olímpicos es una revancha. Después de Tokio 2020 quedé agradecida con Dios por cumplir el sueño, pero al regresar me tocó vivir la muerte de mi papá y, por lo mismo, no me lo disfruté", expresó la atleta.

"No han sido años fáciles, pero nunca me he dado por vencida y hoy estoy obteniendo resultados”, mencionó Ruano; quien competirá el 30 y 31 de julio en el Centro de Tiro en Chaterauroux, a dos horas de la Ciudad de la Luz.

“Si comparo a la Adriana que participó en Tokio 2020 con la actual, puedo decir con certeza que llego más fuerte”, aseguró Ruano. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

2. Alberto González

El maratonista guatemalteco Alberto González Mindez competirá por primera vez en unos Juegos Olímpicos, tras conseguir una marca de 02:07:04 en la maratón de Valencia en 2023, lo que le otorgó la clasificación olímpica.

“Desde que decidí comenzar en este deporte sabía que tenía que ser muy disciplinado y entregado. Me puse como objetivo estar en unos Juegos Olímpicos y a Dios gracias lo he logrado”, enfatizó el maratonista.

Lea más: Alberto González es un testimonio de fe y resiliencia, que se prepara para brillar en los Juegos Olímpicos de París 2024

En 2023, Alberto se convirtió en el primer guatemalteco en 33 años en ganar el Medio Maratón Internacional de Cobán, y además, posteriormente, se convertiría en el primer atleta nacional en ganar una medalla en la prueba de los 10 mil metros de los Panamericanos.

A principios de 2024, González fue hospitalizado y estuvo cinco días en coma, pero asegura que Dios le dio una nueva oportunidad de vivir. "Ha sido un proceso duro, pero mi fe ha sido grande. En los momentos oscuros siempre hay una luz de esperanza que me lleva hacia adelante”, concluyó.

El originario de la aldea Chuachalí, en Tecpán, al principio trabajaba en la elaboración de trajes autóctonos. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

3. Andrés Fernández

El seleccionado nacional de pentatlón moderno, Andrés Fernández, participará en sus primeros Juegos Olímpicos con tan solo 22 años. "Yo trabajo para cumplir metas y llegar a los Juegos Olímpicos era una de ellas”, mencionó el atleta.

"En un día normal me levanto a las 7 de la mañana, desayuno y luego entreno natación de 9 a 10. Después hago esgrima de 11 a 12. Hago una pausa para ir al gimnasio a trabajar fuerza, almuerzo y a las 4 de la tarde entreno carrera y tiro”, explicó el guatemalteco.

Lea más: Andrés Fernández comparte el orgullo de competir por Guatemala en los Olímpicos de París

Andrés debutó en el campo internacional durante el Mundial de Irlanda en 2016. “Fue un momento muy especial y una gran experiencia como atleta, en especial porque empezaba a conocer de este deporte”, comentó el seleccionado.

De acuerdo con el calendario de los Juegos Olímpicos 2024, el pentatleta nacional competirá en el "North Paris Arena", a partir del 8 de agosto, con la clasificación en la disciplina del esgrima, para posteriormente seguir con los otros cuatro deportes.

Andrés Fernández finalizó en el sexto lugar de los Panamericanos 2023. (Foto Prensa Libre: COG)

4. Érick Barrondo

El único medallista olímpico en la historia de Guatemala, el marchista Érick Barrondo, competirá en sus cuartas justas olímpicas para la edición de París 2024.

El seleccionado nacional logró clasificar a las olimpiadas tras finalizar en el lugar 48 del ranquin mundial; después de haber sumado los puntos suficientes en el Gran Premio de La Coruña y el Centroamericano de Atletismo.

Lea más: Érick Barrondo aspira a regresar a la élite en los Juegos Olímpicos de París 2024

“Estoy bastante emocionado y contento. Al principio fue de muchos nervios, pero el proceso fue bueno, e incluso fui mejorando mis marcas”, mencionó el atleta originario de Chiyuc, Alta Verapaz.

El atleta guatemalteco se consagró en Londres 2012 con la medalla de plata en los 20 kilómetros, en Río de Janeiro 2016 finalizó en el puesto 50, y en Tokio 2020 no logró terminar la carrera, por haber sufrido una descalificación.

Erick Barrondo luego de haber completado la carrera en Londres 2012. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

5. Érick Gordillo

“Voy a dar lo mejor de mí en París. He venido entrenando para esto, estoy viviendo el sueño y quiero disfrutar la experiencia”, expresó el seleccionado de natación, Érick Gordillo, quien participará en sus primeros Juegos Olímpicos.

A sus 25 años, logró clasificar gracias a su tiempo conseguido en la modalidad de los 200 metros combinados en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023, el cual fue de 2:00:97, lo que le valió para la medalla de oro.

Lea más sobre Érick Gordillo: "Quiero disfrutar mi primera experiencia en los Juegos Olímpicos"

Érick saltará al agua en París 2024 el próximo jueves 1 de agosto, cuando se realice la ronda clasificatoria de los 200 metros combinados en el complejo de natación conocido como 'La Defense Arena'.

“Estoy muy contento por competir en los olímpicos. He entrenado muy fuerte y mi principal objetivo es mejorar mi tiempo. Quiero disfrutarlo. No dejaré que la presión o algo más arruine mi competencia”, resaltó Gordillo.

Érick Gordillo se ha convertido en una de las máximas figuras de la natación. (Foto Prensa Libre: EFE).

6. Jacqueline Solís

"Inicié en el deporte en 2004; a mí me gustaba el futbol, pero por ser de estatura pequeña no me iba bien”, compartió la seleccionada de judo, Jacqueline Solís, quien competirá por priemra vez en unos Juegos Olímpicos.

La originaria de Sacatepéquez obtuvo el pase a las olimpiadas después terminar en el puesto número uno del ranquin nacional y centroamericano, en la categoría femenina de 48 kilogramos.

Lea más sobre Jacqueline Solís: "Los Juegos Olímpicos de París son un premio a la perseverancia"

“Estoy agradecida con Dios, porque en el 2015 estaba buscando clasificar a los juegos de Río 2016, pero nació mi primera hija y ese sueño se fue desvaneciendo. Luego regresé a los entrenamientos y llegó mi segundo bebé, y el panorama fue más complicado”, relató Jacqueline.

“En 2023 le dije a mi familia que me disculpara, porque me iba a retirar de las actividades. A mi esposo le dije, te subes o te bajas de este tren, porque me iba a enfocar en llegar a los olímpicos. Era ahora o nunca”, reveló la primera mujer en la historia del judo de Guatemala en competir en unas olimpiadas.

Jacqueline Solís es una mujer multifacética: madre, amiga, hija, esposa y una apasionada del judo. (Foto Prensa Libre: COG)

7. Jean Pierre Brol

A sus 41 años y como el atleta de mayor veteranía por parte de Guatemala, el tirador nacional Jean Pierre Brol competirá en sus segundos Juegos Olímpicos.

Después de 12 años ausente de las máximas justas deportivas, Jean Pierre buscará hacer una de sus mejores presentaciones en el tiro con armas de caza dentro de la competición en la capital francesa.

Lea más sobre Jean Pierre Brol: "Es un sueño regresar a mis segundos Juegos Olímpicos"

En su espalda llevará la medalla de oro conquistada en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, que fue la que le valió para clasificar a sus segundas olimpiadas, y con la que pudo repetir la hazaña de Guadalajara 2011.

“Ya lo merecía. En el pasado se me negó estar en el podio panamericano y ahora regreso con fuerza. Ese triunfo, y todos los demás, siempre se los dedico a Dios, a mi esposa y a mis hijos”, expresó Brol luego de clasificar a París 2024.

Jean Pierre Brol con la medalla de oro que le valió la clasificación a París. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

8. José Barrondo

El marchista guatemalteco, José Alejandro Barrondo, llega con sed de revancha a los Juegos Olímpicos de París 2024, tras su primera participación en las olimpiadas, en Tokio 2020.

Nacido en San Cristóbal, Alta Verapaz, el "Canche", como lo llama su familia, ha forjado una carrera con base en mucho sacrificio, constancia y honor, para llegar a ser uno de los máximos exponentes de la marcha centroamericana.

Lea más: José Barrondo buscará trascender en la prueba de los 20 kilómetros en París

“Clasificar a mis segundos juegos olímpicos ha sido una gran bendición. Es el premio a todo el trabajo que hemos venido haciendo junto a mi entrenador y el apoyo de mi familia. Estoy muy emocionado por esta nueva oportunidad" manifestó Barrondo.

“Tengo el reto de hacer una buena competencia y prometo dejarlo todo en cada kilómetro, sé que habrá rivales muy fuertes, pero, así como ellos, yo también tengo la misma capacidad de hacer una buena competencia. Sueño en grande y espero entrar entre los primeros lugares”, afirmó José.

El marchista tiene como objetivo ganar una medalla de bronce en París 2024. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

9. Juan Ignacio Maegli

En sus quintos Juegos Olímpicos, el máximo referente guatemalteco en la navegación a vela, Juan Ignacio Maegli, buscará desafiar al viento de París para intentar conseguir una presea.

Maegli llega a la capital francesa con la misma ilusión de los juegos en Pekín 2008, e intentará enorgullecer una vez más a su padre, quien representó a Guatemala en tres juegos olímpicos (1976, 1980 y 1984).

Lea más: Juan Ignacio Maegli desafiará al viento en París 2024 en sus quintos Juegos Olímpicos

“Más de la práctica y el gusto por este deporte, es una batalla constante contra uno mismo, en el que buscas superar tus propios límites”, admitió el atleta guatemalteco más laureado en los Juegos Panamericanos.

“Así como te toca disfrutar de momentos especiales, también hay algunos que son un poco amargos, pero todo es un proceso de aprendizaje que sirve para reinventarse y volver con más fuerza”, manifestó Juan Ignacio.

El regatista nacional, Juan Ignacio, obtuvo su pase a París en la justa panamericana de Santiago 2023. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

10. Kevin Cordón

Al igual que Juan Ignacio Maegli, el badmintonista zacapaneco Kevin Cordón disputará sus quintos Juegos Olímpicos, e intentará superar la hazaña de Tokio 2020, donde alcanzó el cuarto lugar.

“Cuando se me mete en la cabeza estar en unos Juegos Olímpicos fue en 2004, y en un abrir y cerrar de ojos han pasado 20 años. Esto es el sueño de un atleta, y a mí se me está dando por quinta vez. Es un regalo al trabajo en el entrenamiento y en las competiciones”, indicó el nacido en La Unión.

Lea más: La exigente preparación de Kevin Cordón en todo el proceso del ciclo olímpico

“En las olimpiadas de Pekín 2008 aún era muy joven y lo viví con mucha alegría. Desfilar en la inauguración ondeando la bandera, encabezando la delegación, fue algo especial”, destacó Kevin.

“Ahora lo vivo de una manera diferente, ya más maduro y consciente del privilegio y compromiso que uno lleva al representar al país; esa es la diferencia de uno con otro", indicó Cordón, quien llega a París con 37 años.

Kevin Cordón disputará sus quintas olimpiadas en París 2024. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

11. Lucero Mejía

A sus 16 años, la nadadora guatemalteca Lucero Mejía es la atleta más joven que integra la delegación nacional, y en París 2024 vivirá su primera aventura en unos Juegos Olímpicos.

"Por la pandemia casi dejo la natación. Las complicaciones para entrenar me hicieron explorar otras opciones porque el deporte requiere de mucho tiempo", mencionó la atleta que reside en Estados Unidos desde 2022, y actualmente entrena con el equipo del colegio Jackonsville, en Florida.

Lea más: Lucero Mejía vivirá a los 16 años su primera aventura en unos Juegos Olímpicos

“Después de la pandemia logré mi primer récord nacional y eso me hizo darme cuenta de mi potencial y la verdad es que me volví a emocionar”, agregó Lucero, quien ya acumula 20 récords nacionales en diferentes categorías.

Su marca de 1:02:60 en la disciplina de 100 metros dorso le aseguró a Mejía el primer puesto del ranquin nacional, con el que consiguió la clasificación a sus primeras justas olímpicas.

A sus 16 años, Lucero Mejía ha participado en tres mundiales juveniles. (Foto Prensa Libre: Douglas Suruy)

12. Luis Grijalva

El fondista guatemalteco, Luis Grijalva, es considerado como una de las mayores esperanzas de medalla para Guatemala en los Juegos Olímpicos de París 2024.

El atleta vivirá en la capital francesa su segunda aventura en unos Juegos Olímpicos después de haber competido en Tokio 2020, donde sorprendió a la élite al clasificar a la final y concluir en el puesto número 12.

Lea más: Luis Grijalva quiere conquistar una medalla en los Juegos Olímpicos y unirse a Érick Barrondo

“En los olímpicos de Tokio terminé 12 y, en serio, no sé cómo lo conseguí. Ahora tengo más experiencia y el año pasado fui cuarto del mundo. Es posible ganar, pero necesito de mucho trabajo y sacrificio para conseguirlo”, expresó el atleta olímpico.

Grijalva se clasificó para los Olímpicos de París en agosto del 2023 tras finalizar en el cuarto puesto de la Liga Diamente, en Zúrich, Suiza; por lo que se convirtió, en ese momento, en el segundo guatemalteco clasificado.

Luis Grijalva nació en Guatemala, pero radica en Estados Unidos desde los 2 años. (Foto Prensa Libre: EFE)

13. Mariandrée Chacón

"Es muy emocionante, porque voy a competir en el evento más importante al que un atleta puede llegar. Sigo pensando que todo esto es un sueño”, manifestó la tercera velocista para Guatemala en la historia de los Juegos Olímpicos, Mariandrée Chacón.

El país regresa al plano olímpico en la disciplina de velocidad 40 años después de la última vez, tras la participación de Gavriola Ewing en Helsinki 1952 y de Christa Schumann en Los Ángeles 1984.

Lea más sobre Mariandrée Chacón: La origaniria de Zacapa participará en París 2024 en la distancia de los 100 metros

La seleccionada nacional de 19 años fue la última en unirse a la delegación de 16 atletas que representarán los colores azul y blanco en las justas parisinas, que se inaugurarán el viernes 26 de julio con el desfile del río Sena.

“Desde los 11 hasta los 18 estuve entrenando en Guatemala, pero hace año me fui a entrenar a Estados Unidos”, mencionó la atleta, quien estudia y compite para el equipo de la Universidad de Jacksonville, en Florida.

La clasificación en los 100 metros está prevista para el 2 de agosto. (Foto Prensa Libre: Douglas Suruy)

14. Sebastián Bermúdez

El tirador guatemalteco con especialidad en Skeet, Sebastián Bermúdez, verá su sueño hecho realidad cuando compita por primera vez en unos Juegos Olímpicos.

“Un día tengo que estar allí, no me puedo morir sin experimentar lo que es participar en unos Juegos Olímpicos”, fue lo que dijo Bermúdez cuando vio desfilar a la delegación guatemalteca en Londres 2012.

Lea más sobre Sebastián Bermúdez: De espectador en Londres 2012, ha protagonista en los Juegos Olímpicos de París 2024

El padre de Sebastián, Diego Bermúdez, compitió y representó a Guatemala en las olimpiadas de Barcelona 1992, y fue justamente él quien le inculcó el amor al deporte a su hijo.

“Prometo hacer mi mayor esfuerzo, dar lo mejor de mí sabiendo que llevo al país en el pecho. Me siento preparado y quiero disfrutar estos juegos. Pero estoy consciente que aun disfrutando y haciendo bien las cosas, los resultados pueden venir de la mano”, manifestó el atleta de 24 años.

El 2 de agosto será el debut de Sebastián en París, en la modalidad de skeet que se disputará en el Centro de Tiro de Chaterauroux. (Foto Prensa Libre: EFE)

15. Sophia Hernández

La máxima exponente del pentatlón moderno en Guatemala, Sophia Hernández, competirá por primera vez en unos Juegos Olímpicos, y llega a París con la emoción de ser una de las tres mejores en América.

A sus 28 años, la atleta dará lo mejor de sí para representar al país en las disciplinas de natación, esgrima, equitación, tiro y atletismo, al igual que su compatriota Andrés Fernández.

Lea más: Sophia Hernández representará con orgullo al pentatlón de Guatemala en los Olímpicos de París

“Estoy emocionada y agradecida de representar a Guatemala en los Juegos Olímpicos de París. En un sueño hecho realidad", comentó la seleccionada al recordar cuando participó en los Panamericanos de 2023 como atleta independiente por la suspensión del Comité Olímpico.

“Siempre hay muchos obstáculos en el camino y varias cosas que se deben superar. Es difícil cuando uno fracasa y se enfrenta a que no todo sale como uno quiere, pero la perseverancia trae resultados”, enfatizó Hernández.

El pase a las olimpiadas de París 2024 llegó con los Juegos Panamericanos de Chile 2023, cuando la seleccionada nacional se adjudicó la medalla de bronce. (Foto Prensa Libre: EFE)

16. Waleska Soto

La tiradora en la modalidad de foso, Waleska Soto, disputará en París 2024 sus segundas justas olímpicas, y con mucha seguridad apunta a pelear por una medalla.

Desde el momento en que se unió al tiro, en 2015, Soto encontró un nuevo estilo de vida que la obligó a trazarse metas y buscar la excelencia. Entre ellas estaba la de clasificar a unas olimpiadas.

Lea más sobre Waleska Soto: Con mucha seguridad le apunta a pelear por una medalla en los Juegos Olímpicos de París 2024

Waleska ha reconocido que tanto las victorias, como las dificultades que se le puedan presentar, las toma como un aprendizaje y con ello se fortalece más, ya que estas le ayudan a creer en sus capacidades.

“No todo es alegría en este deporte, pero hay que saber disfrutar cuando se gana y asimilar cuando no. Son lecciones de aprendizaje en ambos escenarios”, destacó la nacida en 1990.