Justin Turner, jugador de los Dodgers, festeja Serie Mundial pese a dar positivo por coronavirus

Los Dodgers retiraron al tercera base del campo al ser informados del resultado positivo del examen, por lo que no pudieron contar con él en la recta final del triunfo ante los Rays de Tampa Bay (3×1) que le dio el campeonato al equipo angelino.

Esta fue la primera prueba positiva de covid-19 en las Grandes Ligas (MLB) desde que los playoffs fueron ubicados en sedes “burbuja” como la de Arlington (Texas), donde se disputó la Serie Mundial. Durante la temporada regular, que comenzó con cuatro meses de retraso por la pandemia, hubo numerosos contagios de jugadores.

“Es una noche agridulce para nosotros (…) Estamos contentos de haber terminado. Creo que es un gran logro para nuestros jugadores”, dijo el comisionado de la MLB, Rob Manfred, al final del juego.

“Obviamente estamos preocupados cuando alguno de nuestros jugadores da positivo. Supimos durante el juego que Justin era positivo. Fue aislado inmediatamente para evitar que se propagara“, afirmó.

“¡Gracias a todos por interesarse! Me siento genial, sin ningún síntoma“, escribió el propio Turner a través de Twitter. “Acabo de experimentar cada emoción que se pueda imaginar. ¡No puedo creer que no pudiera estar ahí fuera para celebrarlo con mis chicos!”.

Thanks to everyone reaching out! I feel great, no symptoms at all. Just experienced every emotion you can possibly imagine. Can’t believe I couldn’t be out there to celebrate with my guys! So proud of this team & unbelievably happy for the City of LA#WorldSeriesChamps

— Justin Turner (@redturn2) October 28, 2020