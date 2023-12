Kareem Abdul-Jabbar, hospitalizado tras fracturarse la cadera, según ‘TMZ’

El seis veces campeón de la NBA, una con los Bucks y cinco con los Lakers, manifestó “profundo agradecimiento” por la manera en la que está siendo atendido, dijo Morales.

Get well soon

Abdul-Jabbar es el segundo máximo anotador de la NBA (38.387 puntos) y su marca fue superada el pasado febrero por LeBron James, estrella de ls Lakers.

#NBA all-time great Kareem Abdul-Jabbar suffered a hip fracture last night after a fall.

🎥: Let’s break this down with an intention to raise awareness of hip fractures & falls in the older adult population pic.twitter.com/xRmMujqAXf

— MEDspiration (@MEDspirationNFP) December 16, 2023