Kevin Durant da positivo por coronavirus

Los jugadores ya se encuentran aislados en cuarentena y bajo tratamiento médico.

El equipo dijo que actualmente está notificando a cualquiera que haya tenido contacto con los jugadores, incluidos los rivales recientes que tuvieron antes que se suspendiese el pasado miércoles la competición de liga, y que está trabajando estrechamente con las autoridades de salud estatales y locales.

“Se les pide a todos los jugadores y miembros de la expedición que viaja con el equipo de los Nets que permanezcan aislados, controlen de cerca su salud y mantengan una comunicación constante con el personal médico del equipo”, destaca el comunicado del equipo de Brooklyn.

Además reiteraron que “la salud de nuestros jugadores y nuestro personal es de máxima prioridad para la organización y el equipo está haciendo todo lo que está a su alcance para garantizar que los afectados reciban la mejor atención posible”.

