Estados Unidos arrancó la conquista de su quinto oro olímpico consecutivo en el básquet masculino con un convincente triunfo 110-84 sobre la Serbia de Nikola Jokic, este domingo 28 de julio en Lille, comandado por su vieja guardia, un inspiradísimo Kevin Durant y el liderazgo sin fisuras de LeBron James.

Con tres oros en su vitrina, Durant arrancó el camino hacia el cuarto con una obra maestra: 21 puntos sin fallo con cinco triples en la primera parte en 8 minutos y 39 segundos de juego, con una canasta inverosímil sobre la bocina en la que terminó por los suelos.

Su mejor aliado fue su 'archienemigo' LeBron, que celebró convertirse en el más veterano en jugar con el Team USA -39 años- con una buena ración de puntos (21) y el liderazgo total de su tropa.

Por su parte Nikola Jokic, con 20 fue el más efectivo del equipo serbio; en un encuentro que respondió a las expectativas, especialmente por parte de los norteamericanos, que redoblaron esfuerzos, dieron espectáculo; y confirmaron que se quieren bañar en oro olímpico.

Serbia no es un equipo menor. No necesita presentación. Es la actual subcampeona mundial y, antes del fiasco de no haberse clasificado para los Juegos de Tokio, ganó plata en la cita olímpica anterior, en Rio 2016.

Y su estrella, Nikola Jokic, ha vuelto a ser elegido, por tercera vez, MVP -jugador más valioso- de la NBA, la mejor liga del mundo, en la que hizo campeones a los Denver Nuggets hace dos cursos.

Después de un inicial 10-2 adverso para los Estados Unidos, los hombres de Steve Kerr se desperezaron y anunciaron la presencia del 'equipo de ensueño' en la zona olímpica con un triple de Steph Curry, el mejor 'triplista' de la historia.

Con un puntero en el tablero de 65-84 se inició en el definitivo cuarto acto, con todo resuelto y sin querer forzar más la máquina estadounidense, dio descanso a jugadores pensando en los siguientes partidos, que medirán a Serbia con Puerto Rico; y a los 'States' con Sudán del Sur.

En el otro partido de la primera jornada del grupo C, Sudán del Sur remontó para derrotar a Puerto Rico por 90-79, a pesar de los 26 puntos de José Alvarado.