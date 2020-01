La camiseta de LeBron James no pasa de moda y sigue siendo la más vendida

James, que el jueves también recibió el mayor número de votos populares para la 69 edición del Partido de las Estrellas, resiste a la presión de jóvenes figuras emergentes como el ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo, de los Bucks de Milwaukee; el alero Jayson Tatum, de los Celtics de Boston; y el base esloveno Luka Doncic, de los Mavericks de Dallas.

Los Lakers es el equipo que más ventas genera, de acuerdo con un balance de NBAStore.com de octubre a diciembre.

Antetokounmpo tiene la camiseta número 2 en la lista de ventas, seguido por el base Stephen Curry, de los Warriors de Golden State, Tatum es cuarto, el escolta de los Rockets de Houston, James Harden ocupa el quinto lugar y Doncic es sexto.

Los 10 primeros lugares de la lista de las camisetas más vendidas los completan, el alero Kawhi Leonar de Los Angeles Clippers, el ala-pívot Anthony Davis, compañero de James, mientras que el pívot camerunés Joel Embiid, de los Sixers de Filadelfia es noveno y el base Kyrie Irving, de los Nets de Brooklyn, décimo.

