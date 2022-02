La Federación Internacional de Judo suspendió a Vladimir Putin como su presidente honorario

Judoca consumado -es octavo dan, uno de los rangos más altos de la disciplina-, el presidente ruso hace gala de su carácter deportivo y ha promovido a menudo un estilo de vida saludable.

Su imagen contrasta fuertemente con la de su predecesor Boris Yeltsin, conocido por su consumo de alcohol.

El domingo 27 de febrero, en el cuarto día de la ofensiva en Ucrania lanzada por Putin, continuaba la batalla por controlar a Kiev, la capital.

El sábado 26 de febrero, las potencias occidentales anunciaron nuevas sanciones para aislar a Rusia de los mercados mundiales, entre ellas la de excluir a bancos rusos del sistema de conexión interbancaria Swift.

Además, algunas de ellas anunciaron la entrega de armas adicionales a Ucrania.

In light of the ongoing war conflict in Ukraine, the International Judo Federation announces the suspension of Mr. Vladimir Putin’s status as Honorary President and Ambassador of the International Judo Federation.https://t.co/QQDZbF6rfd

— Judo (@Judo) February 27, 2022