La Fórmula 1 crea una nueva competición en línea para mujeres

La Fórmula Uno ha creado una nueva competición en línea para mujeres, clasificatoria para la Pro Exhibition en la que los equipos reclutarán a jugadoras para el Campeonato Pro que comenzará en otoño.

Las participantes en la nueva serie, denominada ‘Women’s Wildcard’, competirán del 3 al 9 de mayo por hacer la vuelta más rápida en el videojuego oficial F1 2020.

La jugadora más rápida disputará la Pro Exhibition a finales de ese mes, una prueba ‘online’ en la que los pilotos demostrarán sus habilidades para que los diez equipos de F1 eSports los evalúen y los elijan para su Campeonato Pro.

Introducing the F1 Esports Series Women's Wildcard, a new route to the 2021 Pro Exhibition for female sim racers #F1Esports 🎮 #F1https://t.co/5lKinDuzSG

— Formula 1 (@F1) April 12, 2021