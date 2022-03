La Fórmula Uno regresa a las Vegas (las cuatro décadas de ausencia, los hoteles y los casinos)

Con miras a las audiencias de todo el mundo, la carrera de Las Vegas comenzará en sábado, según horario local, que en Europa será la madrugada del domingo y en Asia la sesión matutina dominical.

“Este es un momento increíble para la F1, que demuestra el enorme atractivo y el crecimiento de nuestro deporte con una tercera carrera en los Estados Unidos”, dijo el CEO y presidente de la F1, el italiano Stefano Domenicali, en el comunicado.

“Las Vegas -añadió- es un destino conocido en todo el mundo por su emoción, su hospitalidad y, por supuesto, el famoso Strip. No hay mejor lugar para la Fórmula Uno que la capital mundial del entretenimiento”.

Steve Hill, presidente y director general de Las Vegas Convention and Visitors Authority (LVCVA), habló del “momento en que la historia, la energía y el impulso de la Fórmula 1 culminen en una noche de sábado inolvidable en el Strip de Las Vegas”.

“Los espectadores experimentarán la inigualable emoción de ver a estos pilotos de elite actuar en los que seguramente se convertirá en uno de los circuitos más icónicos del mundo”, subrayó.

Ready to up the ante in 2023 🤩#F1 @Vegas @WynnLasVegas @MGMResortsIntl @CaesarsEnt pic.twitter.com/rRbxJvPsgu

— Formula 1 (@F1) March 31, 2022