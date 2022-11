“La Mano de Dios”: en cuánto se subastó la pelota con la que Diego Maradona hizo sus dos famosos goles en el Mundial de 1986

Este balón fue utilizado el 22 de junio de 1986 durante el histórico partido de cuartos de final entre Argentina e Inglaterra (2-1) en la Copa Mundial de México, partido disputado cuatro años después de la guerra de las Malvinas entre ambos países.

Pero fue el increíble doblete de Maradona, anotado en los minutos 51 y 55, el que inscribió al partido en la historia del fútbol. El capitán argentino anotó el primer tanto, validado por el árbitro, con el puño izquierdo. Reconocería más tarde haber marcado “un poco con la cabeza y un poco con la mano de Dios”.

Para anotar su segundo tanto, Maradona arrancó desde su campo, se libró de cinco adversarios y anotó con un gol ajustado al palo el considerado “gol del siglo” en una encuesta de la FIFA en 2002.

Argentina ganaría ese torneo gracias al impulso de su estrella, que se convirtió en ese encuentro en uno de los mejores jugadores de la historia.

“Ese balón forma parte de la historia del fútbol internacional. Es sin duda un buen momento para compartirlo con el mundo“, afirmó el propietario del balón, que no era otro que el árbitro de ese famoso partido, el tunecino Ali Bennaceur, citado por la casa de subastas en octubre.

“No vi la mano pero tuve una duda“, confesó Bennaceur al medio AFP algunos días después del fallecimiento de Maradona, en noviembre de 2020, a la edad de 60 años.

En mayo, la camiseta que llevaba Maradona durante ese partido fue vendida en una subasta por US$9,3 millones, más del doble del precio previsto por Sotheby’s.

