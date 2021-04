La NBA y las Grandes Ligas suspenden partidos en Minnesota por tiroteo policial

La NBA y las Grandes Ligas de béisbol suspendieron sendos partidos cada una este 12 de abril debido al fatal tiroteo policial un día antes en el que perdió la vida un afroestadounidense en un suburbio de Minneapolis, la ciudad más poblada del estado de Minnesota.

La NBA pospuso el encuentro de este 12 de abril entre los Minnesota Timberwolves y los Brooklyn Nets, mientras que las Grandes Ligas hizo lo propio con el juego entre los Mellizos de Minessota y los Medias Rojas de Boston.

“La Asociación Nacional de Básquetbol anunció hoy (lunes) que a la luz de los trágicos eventos en el área de Minneapolis ayer, el juego de esta noche entre los Brooklyn Nets y los Minnesota Timberwolves en el Target Center ha sido pospuesto”, señaló la NBA en un comunicado.

El aplazamiento de ambos encuentros se produjo después del tiroteo en el que falleció el joven Daunte Wright, de 20 años, por parte de la policía en un suburbio de Minneapolis el domingo.

La madre de Wright dijo a la muchedumbre que su hijo la había llamado para decirle que la policía le había ordenado detener su vehículo, según medios locales.

Katie Wright dijo que escuchó a oficiales de policía decirle a su hijo que soltara el teléfono y luego uno de los agentes cortó la llamada. Poco después, la novia de su hijo le dijo que éste había sido abatido.

Según el Departamento de Policía de Brooklyn Center, los agentes ordenaron detener al conductor del vehículo por una infracción de tránsito. Cuando descubrieron que tenía una orden de detención pendiente, intentaron arrestarlo.

Cuando el conductor intentó volver a su vehículo, uno de los agentes le disparó y el joven murió en el lugar.

El deceso de Wright ocurre en momentos en que Minneapolis vive momentos de máxima tensión por el juicio contra un expolicía blanco, Derek Chauvin, acusado de la muerte de George Floyd, que se retomó este lunes.

Tras dos semanas de audiencias muy intensas -que muchos canales de televisión transmiten en directo- el proceso debería extenderse por lo menos hasta el próximo lunes, dijo el juez que preside el juicio, Peter Cahill.

