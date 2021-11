Las claves del Gran Premio de México de F1

Ese juego en equipo lo volvimos a ver en la fecha anterior en Austin, Estados Unidos, cuando Red Bull usó al mexicano para obligar a Mercedes a llamar al británico a boxes antes. En la recta final de la temporada más que nunca, cuanto mejor situados estén Pérez y Bottas, más opciones estratégicas ofrecerán a los líderes de su equipo.

Lewis is expecting to have a fight on his hands this weekend 💪 #MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/4MzUnUYeCt

Sus retratos protagonistas de múltiples publicidades y el clamor de los hinchas que lo acompaña a cada paso que da reflejan la enorme popularidad que Sergio Pérez ostenta en su país.

Más allá del apoyo cosechado, el mexicano no ha firmado sus mejores resultados en México. Pero llega a este GP por primera vez con un coche que le permite “soñar con la victoria en casa”, aseguró el piloto.

“Checo” apunta a “un gran resultado” este fin de semana, tras dos terceros puestos en Turquía y Estados Unidos. Otro podio (el primero para un mexicano en casa) está al alcance, sabiendo que Red Bull tiene a priori el coche más eficiente en altura (el circuito de los Hermanos Rodríguez tiene la particularidad de estar encaramado a 2.248 metros sobre el nivel del mar).

Sin embargo, es difícil imaginar que pueda incomodar a su compañero de equipo Max Verstappen, que lucha por el título.

If F1 drivers wore lucha libre masks instead of helmets…

Who would make the best wrestler, and what would their name be? 🤔#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/EuoMupIzXo

— Formula 1 (@F1) November 2, 2021