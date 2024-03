El emblemático estadio AT&T será testigo de un enfrentamiento sin precedentes el 20 de julio, cuando el ex campeón de peso pesado Mike Tyson, a punto de cumplir 58 años, se mida al influencer de las redes sociales, Jake Paul.

Este evento forma parte de una cartelera exclusiva que se transmitirá en la plataforma de streaming, marcando un hito al ser la primera incursión del gigante en el mundo de los deportes de combate. Previamente, Netflix destacó con eventos como The Netflix Cup, un torneo de golf entre pilotos de Fórmula 1 y jugadores del PGA Tour, y The Netflix Slam, un enfrentamiento de tenis entre Rafael Nadal y Carlos Alcaraz.

El joven Jake Paul, de 27 años, llega con un impresionante récord de 9 victorias y 1 derrota en sus 10 peleas profesionales, con seis de ellas resueltas por la vía del nocaut. Su último triunfo, un espectacular nocaut técnico en el primer asalto frente a Ryan Bourland en Puerto Rico, añade emoción a la anticipada contienda.

Por otro lado, Mike Tyson, con un historial de 50 victorias, 44 de ellas por nocaut, busca demostrar que su legado aún resuena. Aunque su última pelea profesional fue en 2005, su retorno en noviembre de 2020 en un enfrentamiento de exhibición contra Roy Jones Jr. generó gran interés, terminando en empate.

En este contexto, la red social, X, ha sacado a luz un video de Tyson entrenando en el ring de Zuffa Boxing, en el cual podemos ver la potencia que siempre tuvo durante su tiempo en activo el excampeón mundial.

Sin embargo, la incertidumbre rodea este próximo enfrentamiento. El Departamento de Licencias y Regulación de Texas enfrenta la tarea de sancionar el evento, dada la expectación que ha generado. Además, persiste la interrogante sobre si la pelea se clasificará como profesional o exhibición, añadiendo un componente de misterio a esta confrontación única.

It’s JAKE PAUL vs. MIKE TYSON — yes, really! — in a LIVE BOXING event at AT&T Stadium you won’t want to miss. Airing live on Netflix Saturday, July 20 #PaulTyson pic.twitter.com/ULXVeCYeH6