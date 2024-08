Los Juegos Olímpicos de París-2024 cierran este domingo el telón, dejando para el recuerdo nombres propios que han brillado con más fuerza en la estelar cita parisina, por ello se destacan:

Con tres oros y una plata obtenidos en París-2024, la gimnasta estadounidense Simone Biles, la más condecorada de la historia, dejó definitivamente atrás lo ocurrido hace tres años en Tokio, cuando un bloqueo mental la dejaba perdida en el aire. Aclamada en cada uno de sus ejercicios por un público francés entregado a su regreso a la acción, Biles y su redención ha sido una de las historias de París.

El nadador francés Leon Marchand llegó a los Juegos rodeado de altas expectativas, y el joven de 22 años cumplió con estilo, sumando cuatro oros individuales y desatando la "Marchandmanía". Cada una de sus victorias fue acompañado de una ruidosa ovación en La Defense Arena, pero quedará para el recuerdo en especial su increíble remontada para derrotar al húngaro Kristof Milan en los 200 m mariposa.

Lyles llegó a París hablando de buscar cimentar su legado como el legítimo heredero de Usain Bolt. El estadounidense ganó en unos 100 m que serán recordados, tras superar por solo cinco milésimas de segundo al jamaicano Kishane Thompson y logrando el primero oro para su país en esa distancia en 20 años. Pero la magia se le acabó en los 200 m, superado por el botsuano Letsile Tebogo, antes de revelar que sufría Covid.

La nadadora estadounidense de 27 años Katie Ledecky alcanzó en París 2024 los 9 oros en los Juegos, con los que igualó el récord de la gimnasta soviética Larissa Latynina como deportista olímpica más laureada. Ledecky, que se impuso en 1.500 m y en 800 m, unos hipotéticos quintos Juegos con los que podría establecer un nuevo récord inalcanzable en los próximos años… con el permiso de Lisa Carrington e Isabell Werth.

