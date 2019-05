Lewis Hamilton gana el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1 y refuerza su liderato

Por tercera vez en su carrera, tras sus anteriores triunfos en 2008 y 2016, Lewis Hamilton salió campeón del Principado.

Este domingo batió al alemán Sebastian Vettel (Ferrari) y al finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), segundo y tercero, respectivamente, tras la penalización de 5 segundos que relegó al holandés Max Verstappen (Red Bull) a la cuarta plaza.

Por primera vez esta temporada de la Fórmula 1, Mercedes no pudo situar a sus dos pilotos en las dos primeras plazas.

Vettel rompió el duopolio de las flechas plateadas al ubicarse en la segunda posición, merced a la sanción de 5 segundos que recibió Verstappen tras golpear a Bottas en la calle de garajes.

Te puede interesar: Cristiano Ronaldo y su auto de lujo McLaren Senna de casi un millón de euros

El francés Pierre Gasly (Red Bull) fue quinto y el español Carlos Sainz (McLaren) logró un meritorio sexto puesto.

Lee también: Niki Lauda, mítico tricampeón de la Fórmula 1 fallece a los 70 años por complicaciones de salud

El ruso Daniil Kvyat (Toro Rosso), el tailandés Alexander Albon (Toro Rosso), el australiano Daniel Ricciardo (Renault) y el francés Romain Grosjean (Haas) completaron el top-10.

El mexicano Sergio Pérez (Racing Point) fue decimotercero.

Por su parte, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) sufrió el único abandono.

Clearer shot of Hamilton chasing Rosberg

He's in a white suit on the left at 0:07 pic.twitter.com/HbGEJqo1SC

— Vince (@3L_V10) May 26, 2019